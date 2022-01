Phim ngoại tình cấm trẻ dưới 18 tuổi: Bóc mẽ vỏ bọc hôn nhân

Chia sẻ về điểm khác biệt trong ba lần trút xiêm y, Jung Woo Sung nói: “Nếu Born to Kill cứ thế quay khi chẳng chuẩn bị gì thì Motel Cactus làm theo kiểu phong cách, chỉ đến bộ phim lần này, cảm xúc của tôi mới được bung hết".

Người đóng cặp với Jung Woo Sung là Esom. Màn thể hiện trong Scarlet Innocence đã giúp Esom được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại cả LHP Baeksang, Grand Bell lẫn Blue Dragon- ba giải thưởng danh giá nhất xứ Hàn.

The Housemaid

The Housemaid xoay quanh chuyện tình vụng trộm của cô hầu gái tham vọng và anh chủ nhà đào hoa. The Housemaid phiên bản mới có sự tham gia diễn xuất của những tên tuổi sáng giá xứ kim chi: Jeon Do Yeon, Lee Jung Jae, See Woo và nữ diễn viên kỳ cựu Yoon Yeo Jung.

Eun I (Jeon Do Yeon) đến gia đình giàu có để làm bảo mẫu cho một bé gái, ngoài mặt thì tỏ vẻ nghe lời nhưng cô ta lại sớm để mắt tới ông chủ, nhất là khi thấy vợ chồng ông chủ ân ái trên giường.