Phim 'My name' của Netflix tiết lộ đoạn trailer chính thức đầy hào hứng

Các nhân vật xung quanh Jiwoo với nhiều mưu đồ khiến cô ngày càng lún sâu vào nguy hiểm. Thông qua mối quan hệ của bản thân với các nhân vật khác nhau, Jiwoo tiến gần hơn đến việc tìm ra kẻ giết cha và cuối cùng phát hiện ra một số điều bất ngờ. Jiwoo, cô gái đã từ bỏ tên và tương lai của mình vì mục đích trả thù, sẽ phải đối mặt với sự thật phũ phàng trong việc nhận ra ai là người tốt và kẻ xấu khi cô đang từng bước điều tra sự thật cuối cùng.

My name là loạt phim hành động do đạo diễn Kim Jin Min, đạo diễn phim Ngoại khóa (Extracurricular) phụ trách. Bộ phim có sự tham gia của Han So Hee, Park Hee Soon, Ahn Bo Hyun, Kim Sang Ho, Lee Hak Ju, Jang Yull và các diễn viên khác. My name sẽ được phát hành vào ngày 15/10, chỉ trên Netflix.