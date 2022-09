Phim kinh dị Việt phục dựng cả biệt thự ‘ma ám’ bỏ hoang để làm bối cảnh

Mười: Lời Nguyền Trở Lại xoay quanh tình bạn giữa hai cô gái Linh (Chi Pu), Hằng (Rima Thanh Vy) cùng một lời nguyền bí ẩn về bức tranh Mười từ nhiều năm trước. Năm xưa, Mười (Anh Thư) là cô gái kiều diễm, phải lòng chàng họa sĩ tài hoa Nguyên (Bình Minh). Mối tình thắm thiết khiến Hồng (Hồng Ánh) - người đã đính ước với chàng họa sĩ - nổi cơn ghen tuông.

Cô cho người đánh ghen, bẻ chân rồi tạt axit khiến khuôn mặt Mười biến dạng. Lòng đầy căm hận, Mười tự sát để trở thành oán hồn báo thù. Linh hồn cô được phong ấn trong một bức tranh. Trải qua năm tháng, lời nguyền vẫn tồn tại đến ngày nay và Mười luôn sẵn sàng để quay trở lại.

Your browser does not support the video tag.

Thanh Hòa