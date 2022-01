Phim kinh dị Việt hé lộ thế lực bí ẩn từng gieo rắc sợ hãi trong các đô thị

Sau Bắc Kim Thang và Rừng Thế Mạng, Chuyện Ma Gần Nhà là bộ phim thứ ba của bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân. Dự án cũng là “viên gạch” đầu tiên trong vũ trụ kinh dị được lấy cảm hứng từ các truyền thuyết đô thị Việt Nam.

Sau teaser trailer đầu tiên mang đến tò mò cho khán giả, trailer chính thức của Chuyện Ma Gần Nhà đẩy cao sự hồi hộp, đồng thời giới thiệu rõ hơn về các nhân vật trong câu chuyện.

Official trailer của "Chuyện Ma Gần Nhà"

Video mở đầu với cảnh một nhóm bạn lâu ngày gặp lại, thử thách nhau kể chuyện ma giữa đêm tối. Từ đây, thế giới ma quỷ của Chuyện Ma Gần Nhà được từ từ hé lộ. “Tao nghe nói ở chung cư này trước đây có nhiều người chết lắm. Có người bị giết, có người tự tử, có người bị quỷ bắt hồn”, một nhân vật gợi chuyện.