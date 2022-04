Phim kinh dị Pháp ‘The Advent Calendar’ gây ám ảnh về cái giá của lời ước

Rachel West từ That Shelf nhận xét: “ The Advent Calendar là một câu chuyện quen thuộc nhưng đen tối và đầy nút thắt với màn trình diễn của Eugénie Derouand khiến người xem bị lôi cuốn”. Sarah Musnicky của Nightmarish Conjurings viết: “ The Advent Calendar là một bộ phim kinh dị rùng rợn. Nó khiến bạn ám ảnh và chìm đắm vào không khí u ám, đầy cảm xúc”.

Tác phẩm mang đậm màu sắc chết chóc thay vì không khí lễ hội

Roger Moore của Movie Nation đánh giá: “Bộ lịch đếm ngược Giáng sinh loại bỏ hẳn không khí lễ hội và chỉ mang đến nỗi sợ. Những cái chết đầy sáng tạo của các nhân vật khiến The Advent Calendar có tiềm năng trở thành một tác phẩm kinh điển trong tương lai”. Cây bút Lena Wilson từ trang The New York Times danh tiếng viết: “The Advent Calendar của biên kịch kiêm đạo diễn Patrick Ridremont có đủ sự rùng rợn và thú vị đằng sau mỗi cánh cửa”.

Patrick Ridremont không bỏ qua bất kỳ khía cạnh đen tối nào và luôn giữ cho nhịp phim căng thẳng xuyên suốt thời lượng. Ridremont khiến khán giả sợ hãi đến mức ớn lạnh ngay cả khi mọi thứ trên màn ảnh trở nên hài hước. Nhà làm phim mang đến sự kết hợp độc đáo giữa kinh dị, hài đen và giật gân.

The Advent Calendar dự kiến công chiếu từ ngày 22/4 tại các rạp trên toàn quốc.