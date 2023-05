Phim hoạt hình hay nhất 2019 trở lại với bước tiến mới trong phần 2

Spider-Man: Into the Spider-Verse thắng lớn tại phòng vé với doanh thu gần 385 triệu USD trên toàn thế giới. Bom tấn này còn mang về hàng loạt giải thưởng danh giá như Phim hoạt hình xuất sắc tại lễ trao giải Oscar và Quả Cầu Vàng, British Academy Film Awards, Đạo diễn xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc hay Biên kịch xuất sắc tại Annie Awards…

Johnny Oleksinski của tờ The New York Post ca ngợi đây là “bộ phim độc lập hay nhất về một nhân vật mang tính biểu tượng từ trước tới nay”, đồng thời khen Miles Morales “đậm chất hơn các anh hùng Marvel thông thường”. David Sims của The Atlantic nói rằng bộ phim “đã làm được điều gì đó mới mẻ trong thể loại siêu anh hùng bằng sự sáng tạo tuyệt đối” và khen việc sử dụng "ngôn ngữ hình ảnh" của truyện tranh cũng như sự năng động của các nhân vật.

Spider-Man: Into the Spider-Verse từng tạo nên cách mạng trong thể loại hoạt hình.

Khi vừa ra rạp cách đây 5 năm, Spider-Man: Into the Spider-Verse lập tức khiến cả giới phê bình lẫn người hâm mộ phát sốt. Phim nhận điểm số cao chót vót trên mọi trang đánh giá như 97% ở Rotten Tomatoes, 8.4 ở imdB hay 87% ở Metacritic. Bộ phim được đánh giá là một cuộc cách mạng trong cả cách làm phim hoạt hình lẫn thể loại siêu anh hùng.

Thành công vang dội của Spider-Man: Into the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-verse có bản lồng tiếng và phụ đề

Siêu phẩm hoạt hình thắng lớn cả về mặt doanh thu lẫn nghệ thuật và có lượng fan đông đảo. Sau 5 năm, Spider-Man: Across the Spider-Verse (tựa Việt: Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện ) sẽ là bước tiến lớn về mặt hình ảnh lẫn nội dung mà người hâm mộ mong đợi bấy lâu nay.

Spider-Man: Across the Spider-Verse chính là bản nâng cấp hoàn hảo về mặt hình ảnh

Sau Spider-Man: Into the Spider-Verse, ê-kíp làm phim đứng trước áp lực nặng nề của một tượng vàng Oscar cùng gần 385 triệu USD trên toàn thế giới, đồng thời phải định nghĩa lại một bộ phim hoạt hình CGI và giới thiệu phiên bản đa văn hóa mới của siêu anh hùng Marvel kinh điển. Cuối cùng, Spider-Man: Across the Spider-Verse chính là bản nâng cấp về hình ảnh, đưa khán giả đến những vũ trụ mới và câu chuyện hấp dẫn nhưng vẫn không quên mất cốt lõi cảm xúc.

Chủ tịch Sony Pictures Animation - Kristine Belson - nói: “Điều thú vị là chúng tôi phải cố gắng vượt qua những gì mình đã làm với phong cách đồ họa trong bộ phim đầu tiên, bao gồm việc kết hợp các yếu tố 2D để tri ân phần hình ảnh của truyện tranh. Trong phần tiếp theo, chúng tôi mạo hiểm tiến xa hơn vào Vũ trụ Nhện và tạo ra những cơ hội mới để khám phá các phong cách hoạt hình khác nhau và nhiều bối cảnh hình ảnh đáng nhớ vượt xa những gì chúng tôi đã làm”.

Spider-Man: Across the Spider-Verse là bước tiến về mặt đồ họa với vô số công nghệ mới.

Patrick O'Keefe - nhà thiết kế sản xuất của Spider-Man: Across the Spider-Verse tiết lộ cách các công nghệ mới được phát triển tại Sony Animation giúp thu hẹp khoảng cách giữa giao diện 2D cách điệu và hình ảnh CGI nghệ thuật.

Anh nói: “Có thời điểm mọi người đều phải vẽ trên giấy để khán giả cảm nhận được ý định và bàn tay của họa sĩ. Để làm một bộ phim có quy mô như thế này, chúng tôi cần thực hiện nó thông qua quy trình CGI. Đó cũng là bản chất của phong cách kể chuyện. Tuy nhiên, chúng tôi muốn những kỹ thuật truyền thống kết hợp với công nghệ hiện đại tương lai. Chúng tôi đã tạo ra những công cụ mới để thể hiện hình ảnh nhân vật lướt đi trong không gian bằng các vết mực dài”.

Rất nhiều phong cách khác nhau sẽ xuất hiện trong một bộ phim.

Đạo diễn Justin K. Thompson chỉ ra: “Spider-Man có rất nhiều diện mạo khác nhau. Rất nhiều họa sĩ đã vẽ Spider-Man và Spider-Woman trên mọi phương tiện truyền thông với những phong cách khác biệt. Một số sử dụng bút lông, một số sử dụng cọ vẽ hoặc bút và mực hoặc bút chì. Điều thú vị là chúng tôi có thể khám phá tất cả các kỹ thuật khác nhau đó và đưa chúng vào không gian ba chiều. Bạn có thể đi vào những thế giới khác và thực sự bước vào một trong những cuốn truyện tranh đó”.

Một đa vũ trụ hoành tráng và hấp dẫn hơn