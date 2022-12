Phim hoạt hình đoạt giải Oscar trở lại với phần mới ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’

Anh chàng từng xuất hiện ở đoạn after-credit của Spider-Man: Into the Spider-Verse và đang trên đường thực hiện một sứ mệnh giải cứu thế giới. Mọi thứ dường như có liên quan đến sự xuất hiện của Miles Morales hay còn một âm mưu của ác nhân giấu mặt nào đó?

Các Spider-Man bất ngờ đối đầu nhau vì một lý do bí ẩn.

Phim mang đến nhiều phong cách đồ họa độc đáo và đẹp mắt.

Spider-Man: Across the Spider-Verse tiếp tục chiêu đãi người xem phong cách đồ họa độc đáo hệt như từ truyện tranh bước lên màn ảnh rộng. Các nhà làm phim đã thiết kế các vũ trụ khác nhau để mang đến cảm giác do nhiều họa sĩ vẽ lên. Đồng thời, họ cũng tạo ra đến 6 phong cách hoạt họa trong 1 tác phẩm. Qua đó, bộ phim hứa hẹn sẽ là chuyến phiêu lưu hấp dẫn, hoành tráng và lôi cuốn hơn cả phần trước đó.

Spider-Man: Across the Spider-Verse dự kiến công chiếu ngày 2/6.