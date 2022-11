Phim Hàn tháng 11: Chờ đợi sự bùng nổ của Song Joong Ki

Seolhyun vào vai Lee Yeo Reum. Vào 3 tháng trước, cô trở thành nhân viên chính thức tại công ty mà cô đã làm việc 5 năm. Tuy nhiên Yeo Reum quyết định bỏ việc và xách ba lô đi thật xa, tại đó cô sống trong một phòng chơi bi-a trống không.

I Don't Feel Like Doing Anything dự kiến có mặt trên các nền tảng Genie TV, ENA! từ trung tuần tháng 11.

Revenge of Others - "Trai đẹp" trong All Are Us Of Dead liệu có làm nên chuyện?

Với những ai từng xem bộ phim zombie All Are Us Of Dead trên Netflix, chắc hẳn không khỏi ấn tượng với Park Solomon - chàng trai có vẻ ngoài nam thần chiếm trọn con tim của biết bao thiếu nữ.

Revenge of Others là dự án lớn tiếp theo của Park Solomon, phim do Disney+ sản xuất và ngoài ra còn có sự tham gia của loạt ngôi sao: Shin Ye Eun, Lomon, Seo Ji Hoon, Chae Sang Woo, Lee Soo Min, Jung Soo Bin.

Đây là một một bộ phim kinh dị giật gân về sự trả thù dành cho những con người trẻ, với những sự kiện diễn ra khi Ok Chan Mi - người đang tìm kiếm sự thật liên quan đến cái chết của anh trai sinh đôi và Ji Su Heon - người bắt đầu trả thù thế giới bất công, bị bắt vào một sự cố gây sốc.

Chúng ta sẽ không khỏi bị sốc trước tình cảnh của nhân vật Ok Chan Mi, khi cô phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt về cái chết của người anh em sinh đôi, sau khi anh ta rơi từ cửa sổ trường học.