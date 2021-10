Phim của Hồng Đăng, Hồng Diễm nối sóng 'Hương vị tình thân'

Your browser does not support the video tag.

Hồng Đăng, Hồng Diễm là một trong những cặp diễn viên được khán giả yêu nhất trên truyền hình. Bén duyên từ phim Cầu vồng tình yêu (2011), năm 2017 họ trở lại màn ảnh với bộ phim Tết dài 4 tập Matxcơva – Mùa thay lá quay tại Nga.

Theo thông báo mới nhất của VTV, Matxcơva – Mùa thay lá sẽ nối sóng Hương vị tình thân sau khi bộ phim này chiếu tập cuối vào 27/10 chứ không phải phim Phố trong làng như thông báo trước đó. Đây là bộ phim duy nhất đến nay của Hồng Đăng, Hồng Diễm được thực hiện tại nước ngoài.