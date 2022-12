Phim có Minh Hằng và Ngọc Trinh đóng bị tố ăn cắp chất xám

Nữ rapper Lil Grace được công chúng biết đến với nhiều ca khúc như Daddy Challenge, Sugar Mama, What Chu Lookin For, Hoa Kiều, Anh Chưa Biết Em,...

Cụ thể, cô nàng cho biết vô tình thấy tài khoản của Minh Hằng đăng clip sử dụng nhạc bài Anh Chưa Biết Em Remix để quảng cáo cho phim Chị Chị Em Em 2.

Thậm chí phần lời của bài hát còn được sửa lại để phù hợp với phim như: “Em nghe nói công tử đang buồn chưa muốn yêu một ai, đó là do chưa biết chị em Ba Trà, Tư Nhị mà thôi. Em nghe nói công tử thấy cuộc đời toàn sai, anh sẽ thấy nó đúng một khi anh xem Chị Chị Em Em phần 2”.