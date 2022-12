Phim bom tấn "Avatar" dũng mãnh vượt bão mùa Đông ở Bắc Mỹ

Danh sách các bộ phim ăn khách nhất tại trong tuần qua: 1. Avatar: The Way of Water - 56 triệu USD 2. Puss in Boots: The Last Wish - 11,35 triệu 3. Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody - 5,3 triệu USD 4. Babylon - 3,5 triệu USD 5. Violent Night - 3,14 triệu USD 6. Black Panther: Wakanda Forever - 3 triệu USD 7. The Whale - 924.000 USD 8. The Menu - 617.000 USD 9. The Fabelmans - 550.000 USD 10. Strange World - 410.000 USD./.