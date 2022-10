Phim ‘Ba chị em’ xuyên tạc lịch sử Việt Nam đã bị gỡ

Những vi phạm này thể hiện ở lời thoại của nhân vật khi nhắc về chiến tranh Việt Nam tại tập 3 từ phút 58:01- 58:22 và tập 8 từ phút thứ 5:41-7:01.

Hạn thực hiện yêu cầu gỡ phim Little Women là ngày 5/10. Tuy nhiên, Netflix đã xin gia hạn đến hết tuần vì cần thêm 1-2 ngày xử lý theo quy trình nội bộ.

Ba nhân vật chính trong phim Little Women.



Little Women là bộ phim Hàn Quốc chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Louisa May Alcott. Phim kể về câu chuyện của ba chị em gái Oh In Joo (Kim Go Eun), Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) và Oh In Hye (Park Ji Hoo). Từ tập thứ 3, số đông người Việt không hài lòng khi bộ phim nhắc đến yếu tố chiến tranh và xuyên tạc lịch sử Việt Nam.

Trên các diễn đàn phim, nhiều người kêu gọi tẩy chay Little Women: “Dù bộ phim hay thế nào nhưng có yếu tố xuyên tạc và xúc phạm lịch sử Việt Nam thì vĩnh viễn không nên phát sóng trên bất cứ nền tảng nào ở lãnh thổ Việt Nam”, “Một bộ phim tẩy trắng lịch sử. Cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng”, "Với những bạn trẻ chưa hiểu rõ về lịch sử dân tộc sẽ rất tai hại nếu xem bộ phim xuyên tạc thế này”…

Việc Netflix nhanh chóng gỡ phim khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền và trước phản ứng gay gắt của khán giả được cho là phù hợp.

Trước đó, Netflix từng bị phản ứng vì một số bộ phim công chiếu trên nền tảng này xuất hiện hình ảnh bản đồ hình lưỡi bò như Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta - Put Your Head On My Shoulder, Pine Gap. Những phim này đều phải gỡ bỏ sau yêu cầu của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử.

Vào tháng 6, bộ phim Pine Gap có các hình ảnh sai trái về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật Việt Nam khi xuất hiện bản đồ có đường lưỡi bò. Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử ra văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ phim.