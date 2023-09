Phim 475 tỷ của Trấn Thành tranh giải 'Cánh diều vàng 2023'

Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023 với chủ đề “Ngân hà rực rỡ” sẽ chính thức diễn ra tại Nhà Hát Đó (Nha Trang, Khánh Hòa) vào ngày 09/09 tới. Là một trong những giải thưởng điện ảnh - truyền hình Việt có thâm niên và được mong đợi nhất mỗi năm, Cánh Diều Vàng 2023 được đầu tư về nội dung lẫn quy mô, quy tụ dàn sao trong nước và quốc tế.

Your browser does not support the video tag.

VIDEO các nghệ sĩ chia sẻ về “Cánh Diều Vàng 2023”.

Nữ chính phim điện ảnh Nhà Bà Nữ là Uyển Ân và Lê Giang vừa xác nhận sẽ tham gia lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023. Hari Won cũng thay Trấn Thành có mặt tại chương trình.

Lê Giang nói cô cảm thấy nôn nao khi nhận nhiệm vụ cầm cúp trao thưởng cho các đồng nghiệp. Cô cũng hài hước: “Nếu tôi mà đạt giải là xỉu ngang vì sung sướng”.