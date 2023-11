Phim 18+ có Miu Lê, Lãnh Thanh: Nội dung rối rắm, diễn xuất nhạt nhòa

Ban đầu, My xin vào nhà Sơn chỉ để làm giữ trẻ. Nhưng sau đó, nhân vật tìm nhiều cách tiếp cận và dụ dỗ Sơn, dần dần khiến gia đình anh nhiều phen rối ren vì những âm mưu không ngờ tới.

Bước chân vào nhà Sơn, Hà được hưởng cảnh nhung lụa nhưng đôi lúc vẫn chịu sự dè bỉu từ phía bố mẹ chồng. Cuộc sống trong mơ của cô bỗng nhiên bị đe dọa khi có sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp My (Miu Lê).

Kịch bản Chiếm đoạt được làm lại từ phim truyền hình Babysitter (2016) của Hàn Quốc. Bản thân nguyên tác không quá nổi tiếng, câu chuyện cũng cũ kỹ, gợi nhớ nhiều tác phẩm có nội dung tương tự như The Housemaid (2010), The Taste of Money (2012)…

Phiên bản Việt không có nhiều sáng tạo so với bản gốc. Thách thức của các nhà làm phim là phải rút ngắn câu chuyện dài 4 tập vào thời lượng 113 phút.

Kết quả, nhiều nhân vật liên tục xuất hiện nhưng không được khai thác sâu. Đơn cử, Karik vào vai bạn thân Sơn là Hoàng, Hoa hậu Lương Thùy Linh vào vai em gái Sơn, Phương Thanh vào vai mẹ Sơn... Tất cả tạo nên những mối quan hệ chồng chéo và rối rắm.

Càng về cuối, phim hé lộ những bí mật của các nhân vật, cũng như sự thật đằng sau kế hoạch của My. Một số cú twist được cài cắm nhưng còn đơn giản nên dễ đoán, ít bất ngờ.

Cảnh nóng chỉ là yếu tố câu khách

Ngồi ghế đạo diễn là Thắng Vũ – từng làm một phim mang màu sắc nhẹ nhàng, dễ thương là Mùa viết tình ca (2018). Lần này, anh thay đổi phong cách khi chọn câu chuyện có hơi hướm giật gân, nhiều drama.

Đáng tiếc, nhà làm phim xử lý nhịp điệu phim chưa tốt khiến bộ phim thiếu sự hấp dẫn, lôi cuốn.