Phillip Nguyễn kết hôn, tình cũ Hoàng My ẩn ý chúc phúc?

Bài đăng của nam doanh nhân.

Khi bài đăng của Phillip Nguyễn đang nhận được nhiều sự quan tâm, lời chúc phúc từ mọi người, Á hậu Hoàng My - tình cũ của nam doanh nhân - mới đây có bài đăng gây chú ý.

Trên trang cá nhân, Hoàng My bày tỏ: "I'm so happy for you. Best wishes on your wonderful journey, as you build your new lives together. May the love you share today grow stronger as you grow old together. Happy marriage".

(Tạm dịch: Em rất mừng cho anh. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho hành trình tuyệt vời của anh, khi anh xây dựng cuộc sống mới. Chúc cho tình yêu mà anh chia sẻ ngày hôm nay sẽ thêm lớn mạnh, khi anh và người ấy cùng nhau già đi. Chúc mừng đám cưới nhé).