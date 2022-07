Thời gian qua, Phillip Nguyễn và Linh Rin liên tục gây chú ý khi có động thái "đánh động" về một đám cưới hoành tráng trong tương lai. Ít phút trước, con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lại gây sốt - tung clip ghi lại loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn gái.

Đáng chú ý là dòng chú thích chàng thiếu gia đính kèm: "Time to prepare for the wedding" (dịch: Thời gian chuẩn bị cho đám cưới).

Your browser does not support the video tag.

Phillip Nguyễn ''đánh động'' về siêu đám cưới với Linh Rin.

Dưới bài viết, cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng.

Với động thái này của Phillip Nguyễn, nhiều người hiểu rằng chàng thiếu gia đang chuẩn bị cho đám cưới với Linh Rin và ngày đó cũng không còn xa nữa. Chỉ có điều hiện giờ cặp đôi vẫn chưa tiết lộ về thời gian, địa điểm rõ ràng nên càng khiến dân tình tò mò, ngóng chờ.