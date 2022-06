Phil Mickelson: Từ người hùng nước Mỹ đến kẻ phản diện

Ở US Open mới đây, Mickelson trải qua những cảm xúc trái ngược, thất bại nặng nề trên sân cỏ và hứng chịu những cuộc tấn công tinh thần từ người hâm mộ, đặc biệt là hiệp hội các gia đình nạn nhân vụ 11/9.



Làn sóng chống lại Mickelson



Phil Mickelson xuất hiện bình tĩnh và thuần khiết vào tuần trước trên sân The Country Club (Brookline, Massachusetts). Anh luôn giữ cười thường trực, đeo kính râm, giơ ngón tay cái và liên tục trò chuyện với người hâm mộ.

Mickelson bị chỉ trích ở US Open 2022

Hình ảnh của Mickelson không khác gì trước đây, nhưng bầu không khí đã chuyển biến rất nhiều. Một tấm séc có nhiều con số 0 đã làm thay đổi mối quan hệ vui vẻ đó của tay golf người Mỹ với những người theo dõi anh trên sân.



Người hùng nước Mỹ trong vài thập kỷ giờ đây trở thành một kẻ phản bội, bị chỉ trích là bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Sau bốn tháng vắng bóng ở hệ thống PGA Tour để hỗ trợ giải đấu của Saudi Arabia, Mickelson ra mắt hồi đầu tháng tại sự kiện Super Golf League (LIV Golf) khai mạc ở London. Tiếp theo là cuộc thi đấu ở US Open vừa kết thúc, giấc mơ muôn thuở của anh.



"Phil, túi của anh nặng quá!", một người hâm mộ hét vào mặt Mickelson ở một trong những ngày tập luyện trước thềm US Open. "Phil, anh có tiền mặt không?", một người khác nói, "hãy đưa một phần cho tôi". Và ai đó nói đùa: "Phil, tôi đã gửi cho anh lời mời đám cưới của tôi!".



Nhà vô địch 6 danh hiệu lớn ra đòn như một võ sĩ kỳ cựu. Nhiều lần anh trả lời, như thể anh có người quản lý chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. Khi vòng tập kết thúc, Lefty - biệt danh của Mickelson - ký hàng chục chữ ký trong khi vẫn tiếp tục trò chuyện, được các nhân viên an ninh hộ tống như hình với bóng.



Một số người tiếp tục yêu mến Phil mặc dù anh đã đầu quân cho Super Golf League, và thứ Năm tuần trước anh nhận được nhiều cái ôm nhân sinh nhật lần thứ 52 của mình. Đối với Phil sẽ không có món quà nào tuyệt vời hơn là chiến thắng một danh hiệu giải Mỹ Mở rộng mà anh đã về nhì sáu lần - major vời duy nhất anh còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu.



Mickelson muốn vượt qua chính mình để trở thành người lớn tuổi nhất chiến thắng major, kỷ lục mà anh lập vào năm ngoái với chiến thắng PGA Championship ở tuổi 50.