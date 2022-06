Phiên tòa Johnny Depp và Amber Heard như phòng cấp cứu

Những vấn đề tồn đọng

"Quên Amber Heard đi, hãy cẩn thận với những người theo chủ nghĩa lệch lạc". Đây là tiêu đề bài viết nói về tình trạng "ném đá tập thể" trên mạng xã hội đăng trên tờ Telegraph.

Tờ báo lập luận rằng các phản ứng đối với vụ Johnny Depp và Amber báo hiệu làn sóng tẩy chay dữ dội ngày càng tăng với nữ quyền.

Phong trào Me Too ra đời tạo nền tảng cho các nạn nhân bạo lực tình dục, hầu hết trong số đó là phụ nữ. Cộng đồng này mang đến sự an ủi cho các nạn nhân và giúp thay đổi cán cân quyền lực. Nó truyền cảm hứng cho phụ nữ có được sức mạnh và tầm ảnh hưởng.

Và cần nói rằng, "những người nổi tiếng, da trắng" như Amber Heard không phải tâm điểm của phong trào. Mục tiêu của Me Too là bảo vệ phụ nữ chịu thiệt thòi, bị phân biệt chủng tộc và thiếu tài chính.

Phán quyết của tòa án chống lại Harvey Weinstein là minh chứng ấn tượng về việc chuyển giao quyền lực theo hướng có lợi cho phụ nữ. Nhưng sự thay đổi này không phải là trọng tâm của vấn đề.

Trong hầu hết trường hợp, những lời buộc tội chống lại kẻ lạm dụng là không chính đáng. Xâm hại tình dục và bạo lực gia đình mới là vấn đề thực sự. Phiên tòa Heard so với Depp không thể thay đổi sự thật nghiệt ngã này.