Phiên tòa ‘chuyến bay giải cứu’ làm lộ góc khuất của nhiều người

Những phát ngôn ấn tượng

Vụ án chuyến bay giải cứu đang trong phần xét hỏi. Dư luận đang rất quan tâm và theo dõi về phiên tòa đặc biệt này.

Nói là đặc biệt vì nó rơi vào hoàn cảnh “đặc biệt”, đối với những công dân “đặc biêt”- chạy đại dịch Covid- 19. Trong vụ án, quan chức cấp cao có thứ trưởng, phó chủ tịch tỉnh, còn lại là cấp hàm vụ trưởng như phó giám đốc công an, cục trưởng,…

Nhìn tổng quát, vụ án có thể chia thành hai nhóm đối tượng: Đưa và nhận hối lộ. Trong 54 bị can thì có đến 21 bị can bị truy tố về tội nhận hối lộ; 23 bị can bị truy tố về tội đưa hối lộ; 8 bị can còn lại là môi giới hoặc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Tội danh cụ thể ra sao, mức án thế nào sẽ được tòa xét xử công khai và sẽ bị truy tố.

Chỉ sau 4 ngày xét xử, đã xuất hiện những phát ngôn ấn tượng của các bị cáo là quan chức. Đây mới chỉ là những lời khai ban đầu, chắc chắn sau này sẽ còn những phát ngôn ấn tượng khác.

Trong phần trả lời xét hỏi của Toà án, ông cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng 59 tuổi, là người đầu tiên bị xét hỏi và là một trong 8 cựu quan chức Bộ Ngoại giao bị truy tố tội nhận hối lộ.

Ông Tô Anh Dũng biện minh: “Khi nhận tiền, bị cáo không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật” và giải thích: “Bị cáo không dám làm gì sai để lợi dụng nhận tiền doanh nghiệp, bị cáo không liên kết, bàn bạc với ai hay gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp gặp, bị cáo cũng không đòi hỏi gì”.