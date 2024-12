Phiến quân tràn vào dinh tổng thống Syria ở Aleppo

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lực lượng phiến quân tiến vào dinh tổng thống Syria ở Aleppo giữa lúc giao tranh căng thẳng. Nhóm phiến quân Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) và các lực lượng dân quân đồng minh đã tấn công lãnh thổ do chính phủ kiểm soát ở miền bắc Syria vào ngày 27/11, tiến vào thành phố Aleppo vào ngày hôm sau khi quân đội Syria vội vã tập hợp lại lực lượng và phát động một cuộc phản công. Đến ngày 30/11, Bộ tư lệnh Syria thừa nhận quân đội đã mất hàng chục quân nhân, nhưng cho biết các chiến binh HTS đã không thiết lập được các vị trí cố định trong bối cảnh đối mặt với các cuộc không kích liên tục của máy bay chiến đấu Syria và Nga. Một video được cho là do các thành viên HTS ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội hôm 1/12 cho thấy các chiến binh tiến vào dinh tổng thống ở Aleppo. Có thể thấy phiến quân đi qua các phòng ăn tối tăm và leo lên cầu thang đá để lên các tầng trên của dinh thự. Dinh thự dường như không có người ở trước khi video được quay. Mặc dù chính phủ Syria đã giành lại toàn quyền kiểm soát Aleppo vào năm 2016, Tổng thống Syria Bashar Assad đã sử dụng nhiều dinh thự và tại thời điểm video được quay, ông đang gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Damascus, cách đó khoảng 350km về phía nam. Ngoại trưởng Araghchi cam kết Iran sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để giúp lực lượng của Tổng thống Assad đánh bại cuộc nổi dậy của phiến quân. "Quân đội Syria sẽ một lần nữa đánh bại các nhóm phiến quân này như trước đây", ông Araghchi nói với hãng thông tấn IRNA của Iran trước cuộc gặp tổng thống Syria. Theo thông tin từ cả các kênh Telegram ủng hộ và phản đối Tổng thống Assad, các cố vấn quân sự và tình nguyện viên Iran đã vào Syria hôm 30/11 và đang giúp quân đội Syria tiến hành một cuộc phản công từ thành phố Hama, cách Aleppo khoảng 80km về phía nam. Vào ngày 1/12, hãng thông tấn SANA của Syria cho biết quân đội "đã có thể bảo vệ một số khu vực" xung quanh Hama và gây ra thương vong đáng kể cho lực lượng phiến quân, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Vào ngày 30/11, các quan chức Syria ước tính HTS tổn thất khoảng 1.000 chiến binh. Theo tuyên bố của Bộ chỉ huy quân đội Syria, lực lượng phiến quân đã cố gắng tấn công "các ngôi làng và thị trấn do quân đội Syria bảo vệ, cũng như các cơ sở quân sự". Vào ngày 30/11, quân đội Syria tuyên bố buộc phải rút lui khỏi thành phố lớn Aleppo nhằm tập hợp lại lực lượng trong khi đẩy lùi một cuộc tấn công khủng bố ở Aleppo để ngăn dân thường và quân nhân bị tổn hại. Bộ Tư lệnh Syria ngày 1/12 tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này và Nga đã tăng cường các cuộc tấn công chính xác vào các vị trí, đường di chuyển và đường tiếp tế của nhóm phiến quân đang tấn công miền bắc Syria. Tổng thống Assad cho biết trong cuộc trò chuyện với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan rằng chính phủ Syria có khả năng đánh bại những phần tử cực đoan với sự giúp đỡ của các đồng minh và bạn bè.