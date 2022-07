Phiên chợ nông sản Khánh Hòa 2022: Điểm nhấn nông sản và ẩm thực

Người dân và du khách mua hàng tại Phiên chợ nông sản Khánh Hòa lần thứ 3.

- Tất cả các sản phẩm nông sản tham gia phiên chợ đều phải đạt các yêu cầu về xuất xứ, an toàn thực phẩm. Sản phẩm phải ghi đầy đủ tên gọi, nơi sản xuất, diện tích sản xuất, mùa vụ, địa chỉ liên hệ, các loại giấy tờ chứng nhận sản phẩm đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận xuất xứ do UBND cấp xã nơi có sản phẩm cấp. Riêng đơn vị tham gia các gian hàng ẩm thực phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các giấy tờ theo quy định. Các mặt hàng phải niêm yết giá bán rõ ràng và cam kết bán thấp hơn hoặc ngang giá thị trường. Hiện Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp - Hội Nông dân tỉnh đang tập trung hỗ trợ, hướng dẫn nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc tham gia phiên chợ. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng Phiên chợ nông sản tỉnh Khánh Hòa trong lần thứ 4 được tổ chức sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm tốt đẹp và cái nhìn tương đối toàn diện về bức tranh nông nghiệp Khánh Hòa, nơi có nhiều loại nông sản chất lượng cao và đặc sản có tính vùng miền, đặc hữu.

- Xin cảm ơn bà!