Phiên chợ hoa văn

Chợ Co Lương nhỏ nhắn, đậu bên ngã ba sông và lọt thỏm giữa một vùng có dăm bảy sắc tộc. Co Lương là vạch giới cuối cùng của đất Mường Mùn (nay thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), bên kia sông Mã là lãnh địa của Triều Lê, Triều Mạc kéo dài lên tận Tắn Tèn, Mường Lát biên giới Việt - Lào (nay thuộc tỉnh Thanh Hóa). Ngả đường xuôi theo sông Mã về đông là Mường Khoòng, Mường Ống, Mường Ai. Ngả đường ngược sông lên là Co Me, Trung Lý, Sài Khao, quá hơn là Mường Sằm của đất nước Triệu voi. Một vùng đa văn hóa bản sắc, nhào trộn trong cái chợ nhỏ hẹp.

Chợ phiên bày bán những sản vật mộc mạc của núi rừng. Ảnh: Dương Vân Anh