Phiên bản mới của 'Lầu Năm Góc trên không'

Hiện nay, không quân Mỹ đang sở hữu và vận hành 4 máy bay E-4B, trong đó có ít nhất một chiếc luôn trong tình trạng sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp. Phiên bản E-4B hiện tại do hãng Boeing phát triển và sản xuất từ thập niên 1970, dựa trên thiết kế của máy bay thương mại Boeing 747. Nhưng một số nguồn tin cho rằng chỉ chừng chưa đầy chục năm nữa chúng sẽ hết tuổi thọ sử dụng. Dữ liệu do không quân Mỹ công bố gần đây cũng cho thấy, khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của những chiếc E-4B này hiện chỉ còn ở mức hơn 55%. Ngoài ra, theo Reuters, việc bảo trì loại máy bay này ngày càng trở nên khó khăn và hao tiền tốn của do các bộ phận của chúng đã lỗi thời.

Cũng chính vì vậy, không quân Mỹ đã đưa ra dự án SAOC nhằm phát triển phiên bản mới của máy bay E-4B. Đáng chú ý, lần này công ty Sierra Nevada chứ không phải Boeing được “chọn mặt gửi vàng” để phát triển phiên bản kế thừa của E-4B. Theo kế hoạch, việc chế tạo sẽ được thực hiện tại các cơ sở của công ty Sierra Nevada ở các bang Colorado, Nevada và Ohio và dự kiến hoàn thành vào năm 2036.