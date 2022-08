Phía sau cái chết của một công nhân gây xôn xao Trung Quốc

14/7, một ngày nóng như thiêu như đốt, ánh nắng chiếu xuống mặt đường bê tông của kho hàng hóa Dư Diêu (tỉnh Chiết Giang) gay gắt như hắt xuống từ bầu trời. Hôm nay Trương Công Tiễn phải bốc xếp hàng hóa lên tàu. Có gì đó không ổn, anh mỗi lúc một nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi và bơ phờ. Thường ngày là một người lạc quan, nhưng hôm nay Trương không đáp lại những câu đùa tếu từ đồng nghiệp.

Cái chết trong phòng trọ

Sau đó, Trương, 34 tuổi, đi thẳng về nhà. Với ý định sống tằn tiện để có tiền hỗ trợ gia đình ở quê, anh đã thuê một căn phòng trọ nhỏ ở một ngôi làng gần chỗ làm. Căn phòng chật chội và bức bí này chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường, một xe đạp điện, một tủ lạnh nhỏ và một chiếc quạt. Một chiếc máy điều hòa nhiệt độ đối với Trương là quá đắt và xa xỉ.

Người chị gái thăm lại căn phòng trọ của Trương

Sáng hôm sau, Lưu Đào, người ở phòng bên cạnh, phát hiện Trương đã chết trên giường. “Tôi nhìn qua cửa sổ đang mở, thấy Trương không mặc quần áo và nói đùa, “Này, anh nên mặc quần áo vào, có rất nhiều chị em xung quanh đây”, Lưu, tài xế xe nâng, đồng nghiệp của Trương, kể lại. "Tôi không nhận ra ngay rằng anh ấy đã chết”.

Lặn lội từ vùng nông thôn tỉnh An Huy lên, vợ và người thân của Trương Công Tiễn tin chắc rằng anh Trương, vốn khỏe mạnh là thế, đã chết do kiệt sức trong điều kiện trời quá nóng bức. Vợ con Trương mô tả lại tình trạng của anh cho một chuyên gia y tế và vị chuyên gia cũng có cùng nhận định. Cái nóng mùa hè năm nay ở miền đông Trung Quốc được coi là dữ dội nhất từ trước đến nay. Ngày 14/7, nhiệt độ ở Dư Diêu lên đến 41 độ C.

Khi biến đổi khí hậu đang đẩy nền nhiệt ở Trung Quốc tăng nhanh gần gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu, tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiệt đang gia tăng, theo Đệ lục thanh tạp chí. Trong năm 2019, các đợt nắng nóng đã giết chết khoảng 26.800 người ở Trung Quốc, theo tạp chí khoa học TheLancet Public Health. Tạp chí này ghi nhận rằng sau mỗi một đến hai năm trong thập kỷ qua, số người chết liên quan đến nóng bức tại đất nước tỷ dân đã tăng thêm khoảng 1.000 và xu hướng này có khả năng tiếp diễn.