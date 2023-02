Phía Hiền Hồ lên tiếng khi MV comeback bị nghi 'đạo' phim Song Joong Ki

Từ khi dính đến scandal “anh em nương tựa” vào cuối tháng 3/2022, Hiền Hồ gần như mất tích khỏi showbiz Việt.

Nửa năm sau, cô rục rịch trở lại khi mở đêm nhạc riêng, nhận show ca nhạc, tung các sản phẩm cover... Dù chỉ tập trung vào công việc với hy vọng sẽ được làm nghề một cách nghiêm túc nhưng Hiền Hồ nhìn chung vẫn chưa được khán giả đón nhận.

Đến tối 23/2, Hiền Hồ chính thức tung MV Người Rất Tốt Không Gặp Sẽ Tốt Hơn thu hút sự quan tâm từ khán giả.