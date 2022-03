Phía Binz nói gì về phốt ăn cắp chất xám, dùng 'chùa' bản vẽ?

Dont Break My Heart là ca khúc được Binz sáng tác từ năm 2020, là một sản phẩm được thực hiện toàn bộ bởi các thành viên SpaceSpeakers với nhà sản xuất Touliver và đạo diễn MV Kiên Ứng.

MV Dont Break My Heart của Binz

Mới đây, trên MXH, 1 digital artist công khai đăng bài "tố" ekip sản xuất MV có tiếng tại Vpop đã "ăn cắp công sức" của cả nhóm để đưa lên sản phẩm chính.