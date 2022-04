Phi Thanh Vân hát Tây Du Ký, dân mạng 'ét ô ét' đòi cứu anh đánh đàn

Theo đó, clip "chân dài đi hát" hát nhạc phim Tây Du Ký không khác gì đang tấu hài, lộ loạt nhược điểm đang được viral rầm rộ trên MXH. Đúng là mỗi lần Phi Thanh Vân cao hứng cầm mic hát, netizen lại được phen bàn tán rôm rả.

Cụ thể, trong tiếng nhạc xập xình "át vía" luôn cả Phi Thanh Vân đỏ rực, cô hát nhạc phim Tây Du Ký không rõ một chữ nào. Hòa cùng beat, người ta chỉ nghe được tiếng ngân nga của Phi Thanh Vân và đôi chỗ lệch cả nhịp.