Phi Thanh Vân cover 'Tây Du Ký' giọng gió nghe muốn 'tăng xông'

Your browser does not support the video tag.

Dù hát chay nhưng do chất giọng yếu, cô liên tục bị hụt hơi. Khẩu hình miệng của Phi Thanh Vân cũng có phần hơi quá điệu.

Hiện video Phi Thanh Vân hát nhạc phim Tây Du Ký đang rất nổi trên các nền tảng MXH và thu về ngàn trăm bình luận. Đa số đều tỏ ra ngao ngán khi nghe Phi Thanh Vân thể hiện ca khúc đã trở thành huyền thoại.