Phí Phương Anh 'lên đời' giọng hát sau thời gian ở ẩn

Mới đây, giảng viên thanh nhạc của Phí Phương Anh đã khiến dân tình chú ý khi chia sẻ đoạn clip cô nàng đang luyện thanh. Trong video, khán giả không khỏi ngạc nhiên khi Quán quân The Face Vietnam 2016 có thể "bắn" nốt cao hay sử dụng giọng gió để thể hiện ca khúc Là Anh của Phạm Lịch.

Your browser does not support the video tag.

Màn thể hiện ca khúc "Là Anh" với chất giọng ổn định của Phí Phương Anh.