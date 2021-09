Phi Nhung mắc Covid-19 không biết nguồn lây và những góc khuất

Người thân trách "ngày đó đi Mỹ rồi chích ngừa, đã không có cảnh này”, Phi Nhung chỉ cười bảo: "Không sao đâu, em sẽ mạnh mẽ vượt qua".

Khoảnh khắc thiện nguyện mùa dịch của Phi Nhung.

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền rất nhiều thông tin tiêu cực, thiếu kiểm chứng về tình hình sức khỏe Phi Nhung. Tuy nhiên, ê-kíp nữ ca sĩ thể hiện thái độ gay gắt.

Fanpage chính chủ của Phi Nhung cho biết: "Phi Nhung là một ngôi sao hạng A, có ê-kíp và có những những người đại diện phát ngôn. Một lần nữa khẩn khoản mong mỏi yêu cầu mọi người có lòng tự trọng không thay mặt lên tiếng, tin những nguồn tin không kiểm chứng".

Thậm chí, đại diện truyền trông của giọng ca trữ tình còn sử dụng những từ ngữ nặng nề dằn mặt những người thích tung tin, thích khẳng định, đặc biệt là những người tự nhận mang danh "quen biết", "người thân" của Phi Nhung.