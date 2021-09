Phi Nhung điều trị Covid-19, TikTok bỗng tăng view ầm ầm

Theo đó, Phi Nhung nổi bật với chiếc áo dài cách điệu màu đỏ cùng màn trình diễn 2 ca khúc đậm chất trữ tình là Phận Tơ Tằm và Kiếp Cầm Ca tại một chương trình âm nhạc. Nữ danh ca dường như rất nhập tâm khi hát khiến từng câu từ "đi vào lòng người".

Màn trình diễn của Phi Nhung

Đoạn clip đã ghi nhận hơn 1,8 triệu lượt xem và cũng là video được nhiều người xem nhất trên Tik Tok của Phi Nhung cho đến hiện tại.