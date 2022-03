Phí mai táng người chết vì COVID-19 “trên trời” là do người nhà bệnh nhân?

“Trước tháng 11.2021, việc xử lý khâm liệm do nhân viên y tế trực tiếp thực hiện, quan tài do người nhà mua. Chính việc này đã ảnh hưởng đến thời gian, sức khỏe và tâm lý của đội ngũ nhân viên y tế. Đồng thời, từ sau tháng 11.2021, do nhu cầu của người nhà bệnh nhân được sử dụng dịch vụ mai táng để lo hậu sự cho người thân chu đáo và bệnh viện đã phản ảnh những khó khăn, vướng mắc đến các cơ sở y tế giới thiệu cơ sở mai táng cung cấp dịch vụ hỗ trợ mai táng trọn gói cho bệnh nhân tử vong do COVID-19. Việc lựa chọn, thỏa thuận chi phí mai táng do người nhà bệnh nhân trực tiếp thỏa thuận và bệnh viện không có chủ trương chọn dịch vụ mai táng nào, không biết có bao nhiêu dịch vụ mai táng và giá dịch vụ là bao nhiêu. Đối với bệnh viện, trong quá trình kiểm tra cho thấy không có nhân viên y tế nào kết nối và tham gia vào dịch vụ mai táng. Giá dịch vụ như nào hoàn toàn do người nhà bệnh nhân thỏa thuận với cơ sở mai táng, còn bệnh viện hoàn toàn không tham gia”, công văn Sở Y tế Quảng Ngãi giải thích.

Trước đó, dư luận tại Quảng Ngãi bất bình trước việc các ca bệnh mắc COVID-19 tử vong tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Ngãi thì ngay tức thì nhiều cơ sở tang lễ tiếp cận đặt vấn đề lo hậu sự bao gồm 1 chiếc quan tài loại thường, kèm theo đó là vận chuyển về nơi mai táng nhưng ra giá từ 25-35 triệu đồng/trường hợp.