Phí hồ sơ nhà đất có loại tăng cả chục lần, TP.HCM tăng thu 16 tỷ sau 1 tháng

Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cho biết lý do loại phí này tăng vì trước đây áp dụng theo mức trần của hoạt động thế chấp động sản, chưa phân biệt giữa hoạt động đăng ký động sản và hoạt động đăng ký bất động sản.

Về đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, với hồ sơ cá nhân, trung bình mức phí mới áp dụng từ ngày 1/6 tăng gấp 15 lần so với trước.

Bộ Tài chính đã sửa đổi bấp cập này và quy định mức thu của hoạt động đăng ký giao dịch đảm bảo bất động sạn tính theo chi phí cơ bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. Do đó, mức thu loại phí này tăng là để đảm bảo chi phí này.

Đối với phí thẩm định cấp giấy chứng nhận, trước đây chỉ thu phí với những trường hợp chuyển nhượng và loại hình này chỉ chiếm 40% số lượng đăng ký đất đai.

Kể từ ngày 1/6, mức phí thẩm định này sẽ áp dụng cho tất cả loại hình đăng ký đất đai, gồm cấp mới, cấp lại, cấp đổi và tất cả các loại biến động như chuyển nhượng, chuyển đổi, chuyển quyền…

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận cũng được xây dựng theo chi phí cơ bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. So với mức thu chuyển nhượng cũ, mức phí mới tăng từ 29% - 40% do tính đến chi phí số hoá và lưu trữ hồ sơ.