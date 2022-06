Phi công Ukraine phản đối việc mua máy bay không người lái Grey Eagle của Mỹ

Hai phi công thuộc Lực lượng Không quân Ukraine, người gần đây đã có buổi phỏng vấn với trang The War Zone và các hãng truyền thông khác. Cụ thể, hai phi công này cho rằng việc mua máy bay không người lái General Atomics MQ-1C Grey Eagle do Mỹ sản xuất là không cần thiết đối với Ukraine. Họ cũng cho biết thêm rằng máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất hầu như không có tác dụng đối với hệ thống phòng không mạnh mẽ hơn của Nga. Hai phi công cho biết họ quan tâm hơn đến những chiếc hiện đại của phương Tây như F-16, thứ mà họ cho rằng có thể thay đổi cục diện cuộc chiến ở Ukraine.

Những gì mà hai phi công trên chia sẻ cũng đang trở thành được tranh luận giữa các phi công tuyến đầu của cuộc chiến và các nhà lãnh đạo cấp cao về các ưu tiên trong việc tăng cường năng lực chiến đấu trên không của Ukraine.

Hai phi công thuộc biên chế lực lượng hàng không Ukraine đã đồng ý chia sẻ quan điểm của mình với báo chí với điều kiện không tiết lộ tên thật của họ (sử dụng tên giả là Juice và Moonfish). Tờ the War Zone đã từng liên hệ với Juice trong quá khứ, bao gồm cả một cuộc phỏng vấn trước đây về tình hình cuộc không chiến ở Ukraine kể từ khi Nga tổ chức các cuộc tấn công vào tháng 2.

Máy bay không người lái Grey Eagle chỉ thực sự có tác dụng khi thực hiện các nhiệm vụ “để trinh sát” và “ở khoảng cách lớn” và “không phải cho các nhiệm vụ tấn công vì đối với các nhiệm vụ tấn công, bạn cần phải ở gần hơn [với kẻ thù],” Juice nói. Phi công này không phủ nhận sự hiệu quả của máy bay không người lái Grey Eagle trong một số nhiệm vụ cụ thể, nhưng anh cho biết nó không phù hợp với tình hình chiến sự căng thẳng ở Donbas.

"90% những loại máy bay không người lái như Grey Eagle sẽ bị bắn hạ ngay trong lần xuất kích đầu tiên", Moonfish đồng ý với ý kiến của Juice.

Vào hồi đầu tháng 6, đã có những báo cáo chỉ ra rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tiến tới việc cho phép bán 4 máy bay không người lái MQ-1C cho Ukraine. Một số thông tin cho rằng máy bay không người lái MQ-1C mà Mỹ bán cho Ukraine sẽ bao gồm tên lửa dẫn đường chính xác AGM-114 Hellfire, cùng những thứ khác. Vào tháng 4, các quan chức Ukraine đã tiết lộ rằng họ đã liên hệ trực tiếp với General Atomics về việc mua lại Grey Eagles hoặc các máy bay không người lái có vũ trang khác mà công ty sản xuất. Nhà thầu quốc phòng có trụ sở tại California cho biết họ có máy bay không người lái sẵn sàng chuyển giao nếu có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ.

"Chúng tôi không ủng hộ việc Ukraine mua máy bay không người lái Gray Eagle", Moonfish chia sẻ.

Moonfish và Juice đều nói rằng các mối đe dọa trên diện rộng hiện nay do hệ thống phòng không của Nga gây ra đã buộc quân đội Ukraine phải thu hẹp đáng kể việc sử dụng máy bay không người lái có vũ trang TB2.

“Chúng rất hữu ích và quan trọng trong những ngày đầu tiên, ngăn chặn xe bọc thép và quân đội Nga tiến vào thủ đô Kyiv, nhưng giờ đây Nga đã xây dựng một hệ thống phòng không tốt hơn khiến những chiếc máy bay không người lái đã trở nên vô dụng", Moonfish cho biết.

TB2 vẫn đang được sử dụng cho "một số hoạt động đặc biệt, bao gồm cả các nhiệm vụ tấn công," theo Juice, "nhưng chúng chỉ được sử dụng trong những nhiệm vụ cụ thể".

Juice nói thêm: "Một điểm nữa là là Bayraktar rẻ hơn nhiều… Grey Eagle khá đắt".

Một sĩ quan thứ ba của Ukraine, nói chuyện cùng với Juice và Moonfish với điều kiện giấu tên hoàn toàn, nói thêm rằng các chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine không thấy sự khác biệt về chức năng giữa những gì một máy bay không người lái MQ-1C có thể cung cấp trên chiến trường so với khả năng mà họ có hiện tại nhờ các gói viện trợ quân sự mà Mỹ cung cấp. Switchblade và Phoenix Ghost là những hệ thống bay không người lái có nhiệm vụ loại hoàn toàn khác về mọi mặt so với Grey Eagle, nhưng chúng vẫn đem đến sự hiệu quả ở khoảng cách gần.

Điều đáng chú ý là Quân đội Mỹ cũng đang nghi ngờ khả năng sống sót của máy bay không người lái MQ-1C ngay cả trong môi trường có các mối đe dọa tương đối hạn chế. Không quân Mỹ đang tìm cách loại bỏ MQ-9 Reaper, người anh em của máy bay không người lái Grey Eagle vì những lý do tương tự. General Atomics, hiện đang khám phá nhiều khái niệm hoạt động mới khác nhau cho phép các máy bay không người lái này tiếp tục đóng những vai trò hữu ích trong các cuộc xung đột cấp cao hơn trong tương lai.

Tyler Rogoway của trang The War Zone đã nêu ra những vấn đề này trên Twitter vào tháng 4 khi lần đầu tiên xuất hiện thông tin rằng các quan chức Ukraine đang đàm phán với General Atomics. Ông đã chỉ ra rằng các máy bay không người lái như MQ-1 Predator cũ hơn, một sản phẩm khác của General Atomics, vẫn có thể có một số giá trị khi hoạt động ở vùng rìa chiến sự.

Vẫn chưa chắc chắn việc Mỹ sẽ bán máy bay không người lái MQ-1C cho Ukraine. Tuần trước, Politico đưa tin rằng những lo ngại về vấn đề đào tạo và hậu cần có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận, bất chấp việc chính phủ Mỹ đã sẵn sàng chuyển giao các hệ thống vũ khí phức tạp hơn, chẳng hạn như Hệ thống tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS), cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Cũng có thể có những dấu hỏi về an ninh công nghệ, đặc biệt nếu như Nga có thể bắn hạ và hiểu rõ các yếu tố khác nhau của máy bay không người lái Grey Eagle và cách thức hoạt động của nó.

Ngoài sự phản đối về việc mua máy bay không người lái MQ-1C, Juice và Moonfish chỉ ra rằng đây chỉ là một khía cạnh của cuộc tranh luận sôi nổi hiện đang diễn ra trong quân đội Ukraine về cách tốt nhất để nâng cao năng lực chiến đấu không đối không, hỗ trợ trên không của đất nước

Cả hai phi công Ukraine đều ủng hộ việc mua các máy bay chiến đấu hiện đại hơn, cũng như các khí tài phòng không bổ sung. Mối đe dọa do tên lửa hành trình của Nga gây ra và những khó khăn mà lực lượng Ukraine đang gặp phải hiện nay khi theo dõi và sử dụng chúng, là những lý do chính khiến họ muốn có được những hệ thống này.

“Chúng tôi đông hơn rất nhiều và [Nga] đang tấn công không chỉ bằng máy bay mà còn bằng tên lửa - tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất,” Moonfish nói. “Họ đang nhắm mục tiêu đến các kho chứa nhiên liệu, kho chứa vũ khí, đường sắt, cầu”.

Ông nói thêm: “Gần như không thể có radar khóa tên lửa hành trình” khi bay bất kỳ máy bay phản lực chiến đấu nào hiện có từ thời Liên Xô của Ukraine. Juice cho biết: “Chúng tôi cần ngăn chặn khả năng phòng không của đối phương. "Chúng tôi cần khả năng không đối đất và ưu tiên là khả năng không đối không."

Juice và Moonfish kêu gọi thiết lập một chương trình đào tạo để ít nhất là bắt đầu chuẩn bị cho các phi công Ukraine lái một số loại máy bay chiến đấu hiện đại hơn của phương Tây. "Đó là một trong những ưu tiên của chúng tôi khi gửi những chàng trai trẻ" đi đào tạo về các máy bay chiến đấu tiên tiến của Mỹ. Chúng tôi có đủ người để cử các nhóm đến nghiên cứu ... để tìm hiểu một số thiết bị mới", Juice nói thêm.

Hai phi công Ukraine nhấn mạnh rằng việc gửi những phi công “thế hệ tiếp theo” trẻ hơn này đi đào tạo tại Mỹ sẽ giúp đẩy nhanh thời gian huấn luyện trên các máy bay chiến đấu tiên tiến, thường mất tới một năm. “Chúng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó [đào tạo] chuyên sâu hơn,” Juice lưu ý. “Chúng tôi sẽ chỉ cử những người có kinh nghiệm cao. Không thành vấn đề khi bay F-16… có thể chỉ mất vài ngày để học cách điều khiển loại máy bay này. "

Juice đã từng đưa ra nhận xét tương tự với The War Zone trước đây về tốc độ mà các phi công Ukraine có thể học lái máy bay mới. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi các phi công máy bay chiến đấu như Juice và Moonfish kỳ vọng nhiều hơn vào những chiếc máy bay hiện đại hơn là những chiếc máy bay phản lực cũ kỹ từ thời Liên Xô của họ.

Thiết lập hệ thống đào tạo cho các phi công Ukraine học cách lái các máy bay chiến đấu hiện đại hơn của phương Tây là điều mà trang The War Zone đã lưu ý trước đây. Việc đào tạo sẽ vẫn có giá trị ngay cả khi các máy bay chiến đấu mới không đến được Ukraine trước khi cuộc xung đột hiện tại kết thúc. Bất kỳ giải pháp thực tế nào đối với cuộc chiến hiện tại của Nga đối với Ukraine rất khó có thể xóa bỏ bóng ma giao tranh trong tương lai, nơi cần có máy bay mới và quân đội Ukraine sẽ cần phải tái thiết đáng kể.

Theo The Drive