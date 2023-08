Phí cao tốc do Nhà nước đầu tư nên thấp hơn 30-40% trạm BOT

Trao đổi thêm về vấn đề này, TS. Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông cho rằng, chủ trương thu phí trên các tuyến đường do Nhà nước đầu tư là cần thiết nhưng cần có chính sách riêng.

Theo đó, ông Thuỷ nhấn mạnh hệ thống đường giao thông thuộc công cộng chứ không phải, không nên tư duy thương mại hóa hết.

“Đời sống người dân hiện nay đang khó khăn, mỗi ô tô lăn bánh đã chịu rất nhiều loại phí. Nếu tiếp tục thu phí đường cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ là “đụng” vào túi tiền, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, doanh nghiệp”, ông Thủy nhấn mạnh.

Vì vậy, TS. Nguyễn Xuân Thủy kiến nghị, ở các đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, nếu thu phí, cần thu thấp hơn so với các trạm thu phí BOT (khoảng 40%).