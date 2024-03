Phê chuẩn Ủy viên Thường trực 2 Ủy ban của Quốc hội

Đại biểu Trịnh Xuân An được phê chuẩn giữ chức Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh (Ảnh: Quốc Chính).

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, ông Trịnh Xuân An được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Theo Nghị quyết số 1010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Ủy viên Thường trực.

Ông Trịnh Xuân An là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, đồng thời là Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba. Ông từng có thời gian dài công tác tại Vụ Quốc phòng - An ninh của Văn phòng Quốc hội.

Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh là ông Lê Tấn Tới. 4 Phó Chủ nhiệm gồm các ông: Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hải Hưng, Trần Ngọc Khánh và Đỗ Quang Thành.

Ủy ban có 5 Ủy viên Thường trực, gồm các ông: Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Quốc Hùng, Vũ Huy Khánh, Trần Đức Thuận và Trịnh Xuân An.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh có nhiệm vụ, quyền hạn thẩm tra dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các dự án khác do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao.

Đây là cơ quan giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.