Phê chuẩn quyết định khởi tố tội giết người với 'dì ghẻ' Quỳnh Trang

Ngày 7/1/2022, nguồn tin Bảo Vệ Pháp Luật từ VKSND TP HCM xác nhận đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của Công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê tỉnh Gia Lai) về tội "Giết người" quy định tại Điều 123 BLHS và tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 BLHS năm 2015.

VKSND TP HCM cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của Công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm" quy định tại Điều 389 BLHS năm 2015.



Bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ đánh tổn thương vùng ngực, gãy xương sườn 2, 3, 4 bên phải, não bị phù dẫn đến tử vong

Bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông Nguyễn Kim Trung Thái bị Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp do có liên quan đến cái chết của cháu N.T.V.A (SN 2013) vào ngày 22/12/2021.

Nói về vụ án trên, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) chia sẻ trên Người Lao Động, có thể thấy việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can bổ sung đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái là việc làm phù hợp, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo các quy trình về thủ tục tố tụng.

Liên ngành tố tụng của TP.HCM cũng đã rất thận trọng, cân nhắc và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đây là một việc làm kịp thời, đáp ứng được mong mỏi của gia đình cháu V.A., cũng như dư luận trong và ngoài nước.