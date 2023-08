Phạt tù tài xế không cứu người vụ tai nạn 4 hành khách tử vong trên cao tốc

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt tạm giam ông Khởi. Cơ quan Công an xác định nguyên nhân của vụ tai nạn do tài xế Hoàng lái xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe container do tài xế Khởi cầm lái.

Hành vi của tài xế Hoàng đã cấu thành tội “Quy phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tuy nhiên, tài xế Hoàng đã chết nên cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Cáo trạng cáo buộc bị can Khởi biết trong xe khách có nhiều người bị thương kêu cứu và trong điều kiện có thể hỗ trợ, cứu giúp người bị nạn đi cấp cứu kịp thời để cứu sống.

Tuy nhiên, bị can Mai Văn Khởi không cứu giúp mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường bỏ mặc các nạn nhân, không quan tâm đến hậu quả xảy ra. Hậu quả dẫn đến 4 người tử vong.