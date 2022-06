Phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống

“Đà Nẵng có diện tích gấp rưỡi Singapore nhưng hiện nay lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng rất ít so với Singapore. Nhưng tôi tin rằng, du lịch Đà Nẵng còn rất nhiều cơ hội phát triển”, ông Nam nói.

Đại diện doanh nghiệp du lịch hàng đầu tại Đà Nẵng là Sun Group, bà Trần Nguyện, Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Sun World thông tin về định hướng sản phẩm mới mà Sun Group sẽ đem đến cho Đà Nẵng thời gian tới là “phá rào”, làm mới những điểm đến cũ để thành phố “đã đẹp sẽ còn đẹp hơn, đã đáng đến sẽ còn đáng đến hơn nữa, nhiều trải nghiệm độc đáo hơn nữa”.

Theo đó, Sungroup không chỉ mang tới một mùa hè 2022 sôi động cho Đà Nẵng với nhiều sự kiện và lễ hội đẳng cấp trong chuỗi lễ hội Take me to the Sun, tới cuối năm 2022, Sun Group sẽ ra mắt 3 show diễn mới là show Núi lửa, show Bông hồng vàng và show Piano bay tại Sun World Ba Na Hills.

Năm 2023, công trình Hầm rượu Bà Nà cũng được hoàn thành. Đây là công trình có kiến trúc đặc biệt ấn tượng, và là nơi du khách có thể tìm hiểu quy trình sản xuất rượu vang chuẩn Pháp cũng như thưởng thức những loại vang được làm ngay tại Bà Nà.

Theo bà Nguyện, Sungroup đã đồng hành, gắn bó với Đà Nẵng suốt những năm và tới đây Sungroup sẽ thực sự “mở” với những sản phẩm mới để hút dòng khách du lịch chất lượng, đẳng cấp và cả các nhà đầu tư các dự án trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí chất lượng, đẳng cấp.