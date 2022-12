'Phát rét' với thanh niên buồn rầu đứng ngâm mình trong nước lạnh

Your browser does not support the video tag.

Sau khi quan sát thấy thanh niên có biểu hiện tâm lý bất ổn, một số người dân có mặt đã bất chấp thời tiết lạnh giá cộng với dòng nước ô nhiễm đã xuống tận nơi để khuyên can người thanh niên nên bình tĩnh và nên quay về với gia đình.