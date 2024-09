Phát ngôn sai lệch lịch sử, Rap Việt vẫn để B Ray ngồi ghế nóng

Ghế nóng show "Rap Việt" của B Ray được giữ nguyên vẹn. Tập mở màn mùa 4, sự chú ý của khán giả không chỉ dành cho thí sinh mà đổ dồn vào sự xuất hiện của dàn "Anh trai say hi". B Ray vẫn làm Huấn luyện viên Rap Việt Không nằm ngoài dự đoán, ghế nóng huấn luyện viên show Rap Việtmùa 4 vẫn có tên B Ray. Cùng vai trò giống anh là Karik, Suboi và BigDaddy, trong khi JustaTee, Thái VG và F.Hero ngồi ghế giám khảo. Vòng chinh phục, B Ray thành công mang về thí sinh đầu tiên - RAMC (Trần Ngọc Chính). Thí sinh diễn Cùng anh những chuyến đi, nhận được ba sự lựa chọn và 87% bình chọn của khán giả trường quay. Để khai thác được tiềm năng của thí sinh, ban giám khảo đưa anh về đội B Ray.

B Ray là một trong bốn HLV Rap Việt mùa 4 Trước đó, nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực, sai lệch lịch sử trong quá khứ của B Ray bị lộ, anh nhận phải sự phản đối gay gắt từ dư luận. Nhiều người thậm chí yêu cầu nam rapper rời vị trí huấn luyện viên show Rap Việt. Anh thừa nhận thời điểm đó chưa có kiến thức đầy đủ về về lịch sử, văn hóa Việt Nam, cùng với sự xốc nổi của tuổi trẻ. Nam rapper chủ động làm việc với đơn vị chức năng từ năm 2022, tự nhận những sai lầm quá khứ và khắc phục. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã nhắc nhở nghiêm khắc B Ray. Rapper sinh năm 1993 cảm ơn khi được hướng dẫn sửa chữa sai lầm. “Đây sẽ luôn là bài học tôi khắc cốt ghi tâm trong cuộc sống của mình từ nay về sau” - rapper chia sẻ. Các “Anh trai say hi” chiếm spotlight 5 thí sinh được 4 HLV chiêu mộ trong tập mở màn, nhưng nhiều khán giả gọi tên Anh trai say hi vì có nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện trên sân khấu Rap Việt. Quang Hùng MasterD bịt kín mặt, chào khán giả với cái tên Vô Diện. Chỉ bằng câu rap giọng Huế, khán giả không mất quá nhiều thời gian nhận ra anh. Tuy nhiên, nam ca sĩ chỉ đến gửi lời chào giám khảo F.Hero - người nâng đỡ anh trong thời gian hoạt động ở Thái Lan.

Nhiều nghệ sĩ show Anh trai say hi xuất hiện trong tập 1 Rap Việt mùa 4 Ca khúc hot của show Anh trai là Hào Quang do Quang Anh Rhyder sáng tác được làm mới, Dương Domic và Pháp Kiều hỗ trợ thí sinh Shayda trình diễn. Nhiều bản nhạc từ show Anh trai say hi như Ngáo ngơ, Lâu không gặp, Chân thành... cũng được lồng ghép xuyên suốt tập. Có thể thấy nhà sản xuất đã tận dụng triệt để độ hot của show Anh trai cùng hệ sinh thái để “đẩy nhiệt” nhiều nghệ sĩ. Luật chơi mới ở Rap Việt mùa 4 Như các mùa trước, Nón vàng là “vũ khí” để các HLV “cướp” thí sinh, thì mùa 4, mỗi HLV có quyền Khóa vàng, chỉ dành cho HLV đạp chọn. HLV gạt cần nhanh nhất mới có quyền đeo Khóa vàng cho HLV mà họ cho nghĩ là "mối nguy hiểm". HLV bị đeo khóa mất hết quyền giành thí sinh, tranh luận, không được dùng Nón vàng. Để gia tăng sự căng thẳng, các HLV có thêm quyền Lựa chọn đầu tiên - First choice. Họ đều được xem bài thi vòng casting, nhắm trước thí sinh yêu thích và không biết được ý định của nhau. Luật Nón vàng và Khóa vàng bị vô hiệu hóa với thí sinh First choice. Theo Tiền Phong