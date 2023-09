Phát ngôn của đạo diễn bị cáo buộc ấu dâm, kết hôn với con nuôi của bạn gái

Đó là khi người ta trở nên cực đoan, cố gắng để tạo ra vấn đề, dù mọi chuyện không đáng phải như vậy. Về phần mình, tôi không suy nghĩ về việc mình có bị tẩy chay hay không. Tôi cũng không hiểu bị tẩy chay có nghĩa là như thế nào. Tôi chỉ biết rằng qua năm tháng, đối với tôi, mọi việc vẫn như vậy. Tôi vẫn tập trung làm những bộ phim của mình".

Đạo diễn Allen khẳng định rằng ông không bao giờ là một nhân vật độc hại đối với sự phát triển và tiến bộ của nữ giới. Ngược lại, ông Allen tin rằng ông đã có đóng góp tích cực cho sự tiến bộ của nữ giới trong nền công nghiệp làm phim: "Tôi đã làm 50 phim điện ảnh. Tôi luôn đưa phụ nữ vào ê-kíp làm phim của mình. Tôi luôn trả thù lao cho họ ngang bằng nam giới.

Tôi đã làm việc với hàng trăm nữ diễn viên và chưa bao giờ có một người nào phải lên tiếng phàn nàn về tôi trong quá trình hợp tác. Chưa có ai nói rằng tôi là người xấu tính, khó ưa trong công việc, chưa có ai nói rằng họ bị tôi quấy rối trong quá trình hợp tác.

Tôi đã làm việc với những phụ nữ ở đủ các cấp độ của danh tiếng, từ nữ diễn viên quần chúng vô danh cho tới nữ diễn viên ngôi sao đình đám, chưa ai phải phàn nàn về tôi, vì chẳng có điều gì để phải phàn nàn".



Nhóm người phản đối sự xuất hiện của đạo diễn Woody Allen ở LHP Venice (Ảnh: Daily Mail).

Xuất hiện tại Liên hoan phim Venice lần này, đạo diễn Woody Allen một lần nữa phủ nhận cáo buộc quấy rối tình dục năm xưa: "Những phản ứng của tôi trước cáo buộc vẫn luôn như vậy. Sự việc đã được nhà chức trách điều tra tới 2 lần. Cả 2 cuộc điều tra đều kéo dài và được tiến hành rất chi tiết, tỉ mỉ, sau cùng, họ đã kết luận rằng những cáo buộc là không có căn cứ.

Việc những cáo buộc này còn mãi bị nhắc lại khiến tôi nghĩ rằng có lẽ mọi người thích vậy. Có lẽ có điều gì thú vị đối với mọi người chăng? Tại sao vậy? Tôi nghĩ chỉ có một cách giải quyết thấu đáo là tiến hành điều tra, người ta đã điều tra tôi rồi đấy thôi".

Ông Allen cho biết rằng ông đã không gặp lại con gái nuôi Dylan Farrow từ nhiều năm nay, nhưng ông luôn sẵn sàng gặp lại để hàn gắn mối quan hệ đổ vỡ với cô.

Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Venice - ông Alberto Barbera - đã lên tiếng bảo vệ quyết định mời đạo diễn Allen tới tham dự liên hoan. Ông Barbera nói: "Đạo diễn Woody Allen từng bị điều tra 2 lần hồi cuối thập niên 1990, sau cùng, ông được cơ quan điều tra khẳng định là vô tội. Về việc mời ông tới dự liên hoan, tôi không thấy có vấn đề gì cả".