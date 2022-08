Phạt nặng tài xế "dọa" lao vào nhiều xe đi ngược chiều gây náo loạn quốc lộ

Ngày 26/8, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Đội CSGT số 2, Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành mời lái xe có hành vi lạng lách, đánh võng trên quốc lộ, khiến dư luận bức xúc lên trụ sở để làm việc.

Người điều khiển xe ô tô nêu trên được xác định là ông Nguyễn Thành T. (SN 1974, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu).