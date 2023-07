Phát huy giá trị văn hóa biển đảo

Vùng biển Nam Bộ không chỉ có nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú mà còn là nơi sở hữu nhiều giá trị văn hóa biển, đảo đa sắc màu của các tộc người trong cộng đồng cư dân ven biển và các đảo.

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc là lễ hội cầu ngư của cư dân miền biển, cầu cho biển lặng, gió hoà, quốc thái dân an, ngư dân ra khơi may mắn, đánh bắt cá tôm được an hoà. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Nhiều nét văn hóa đặc sắc

Mỗi địa phương có biển, đảo ở Nam Bộ đều là nơi hình thành, lưu giữ nhiều nét văn hóa gắn với lịch sử, đời sống của cư dân địa phương. Đó là các giá trị văn hóa tín ngưỡng, các loại hình nghệ thuật, lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, các ngư cụ, cách thức sử dụng ngư cụ và phương pháp đánh bắt thủy sản, những làng nghề thủ công, văn hóa ẩm thực vùng biển. Đây được xem là những tài nguyên du lịch nhân văn rất độc đáo để các địa phương xây dựng, khai thác thành các sản phẩm du lịch đậm nét văn hóa bản địa.

Du thuyền phục vụ du khách tham quan, du lịch biển Phú Quốc trên cửa sông Dương Đông, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN