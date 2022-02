Phát hiện xác cá voi nước ngọt 110kg trên sông đưa ra cảnh báo đáng buồn

Được biết, đuôi của cá heo bị mắc vào lưới đánh cá, sau đó nó không thể bơi bình thường trở lại. Con cá heo chết do bị thương và đói ăn do không thể bắt mồi như bình thường.

Năm 1997, người ta tiến hành điều tra số lượng cá thể cá heo Irrawaddy lần đầu tiên ở Campuchia. Con số ghi nhận được khoảng 200 con. Vào năm 2020, số lượng cá heo Irrawaddy giảm xuống còn 89 con, hầu như tất cả năm trong nhóm vẫn tồn tại ở hạ lưu Stung Treng.

Lan Mercado, Giám đốc Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết: "Quần thể cá heo nước ngọt trên sông Mekong ở Campuchia đã ổn định nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Cái chết gần đây nhất của cá heo nước ngọt cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của chúng".

Theo Cục thủy sản Campuchia, ngoài việc bị vướng vào lưới đánh cá, loài này còn bị đe dọa do môi trường sống bị ô nhiễm. Trong những năm gần đây, rủi ro cũng tăng lên do biến đổi khí hậu, nước sông cạn một phần nguyên nhân do xây dựng các con đập ở thượng nguồn. Điều này khiến lưu lượng nước giảm và số lượng các loài thủy sinh là thức ăn cho cá heo cũng giảm.

Hoàng Dung (lược dịch)