Phát hiện thi thể trong khu đô thị ở Hà Nội

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thanh Oai nhanh chóng cử lực lượng tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm và điều tra, công an xác định nạn nhân tử vong do sử dụng ma túy dẫn đến bị sốc thuốc.