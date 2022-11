Phát hiện thi thể thanh niên dưới hố ga, có súng giắt ở lưng quần

Báo Công An TP.HCM cho biết,hoảng 15h ngày 17/11, bảo vệ Khu công nghiệp Tân Đức 1 (ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An) đang đi làm nhiệm vụ, qua đoạn hố ga bất chợt nhìn thấy có thi thể bên dưới bèn truy hô.

Khi nghe tiếng kêu la, rất đông người đến chứng kiến, đồng thời hỗ trợ để tìm cách đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất.