Phát hiện thi thể người đàn ông ở nghĩa trang tại Hải Phòng

"Sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã báo cho Công an, VKS, TAND huyện An Lão đề cùng phối hợp điều tra, làm rõ", nguồn tin cho biết.

Tối cùng ngày, gia đình nạn nhân đã đến làm việc với Công an xã Chiến Thắng, Công an huyện An Lão để đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự và đề nghị cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi.

Công an huyện An Lão đã thụ lý hồ sơ, giải quyết vụ việc theo quy định.