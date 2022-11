Phát hiện thi thể nghi là hung thủ chém cả gia đình vợ

Ngay sau đó, anh Hiến cùng Công an xã Phong Phú đến hiện trường nơi có thi thể, đồng thời báo cáo Công an huyện Tân Lạc. Anh Hiến cho biết, thi thể chỉ còn bộ xương, bộ quần áo rất giống đối tượng Bùi Văn Phiên mà công an đang truy nã.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, chiều 25/8, do mâu thuẫn với gia đình, Bùi Văn Phiên (trú xã Phong Phú, huyện Tân Lạc) đã cầm dao chém bố mẹ vợ, chị vợ và con trai. Anh ta cũng đuổi chém vợ nhưng bất thành.