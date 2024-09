Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới kênh xả thải ở Bình Dương

Thi thể nam thanh niên 22 tuổi được người dân phát hiện dưới kênh nước thải ở Bình Dương, trên tay nạn nhân có vết cắt. Ngày 30/9, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã bàn giao thi thể anh N.Đ.D (22 tuổi, quê Quảng Bình) cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự. Anh D. là nạn nhân tử vong dưới kênh xả thải vào tối 29/9. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 29/9, người dân sống tại khu dân cư trên đường Bình Hòa 24, phường Bình Hòa, TP Thuận An phát hiện một thi thể nổi trên mặt kênh nên trình báo công an. Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ (Ảnh: Người dân cung cấp). Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Trên tay nạn nhân có một vết cắt. Theo một số người dân, trước khi xảy ra vụ việc, họ thấy anh D. ngồi một mình phía trên bờ kênh, một lúc sau thì xảy ra vụ việc. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Thuận An tiếp tục điều tra, làm rõ.